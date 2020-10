Tendances Première : Ce qui vient (Ed. Les Liens qui libèrent) sur Auvio

LES TRIBUS

Clémentine Rasquin et Aline Dehin, journalistes au Ligueur parleront du rapport parfois difficile que nos ados entretiennent avec leur corps, de leur relation parfois complexe avec l'alimentation. Il sera question de prise de poids, troubles alimentaires...



Ce qui vient (Ed. Les Liens qui libèrent)

En ces temps de crise Stéphane Paoli s'est tourné vers des penseurs parmi les plus féconds pour dessiner magistralement le monde qui vient. Un ouvrage passionnant et si nécessaire qui met le lecteur au centre du changement des savoirs sur le monde, la nature, l'économie, l'histoire, les sciences, les techniques... et qui montre combien nos sociétés aujourd'hui sont au cœur d'un grand basculement. Car le monde ne va pas changer, il a déjà changé.

Stéphane Paoli est notre invité.



Qui dit Brexit, dit, Royaume Uni... Qui dit Royaume Uni, dit bien évidement Afternoon Tea. Il n'en fallait pas plus à Nathalie Masset pour se pencher sur cette vieille tradition sympathique.

