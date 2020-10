Tendances Première : Le nouveau parâtre. Quand il aime l'enfant de l'autre (Editions Genese) sur Auvio

LES TRIBUS

Womanly, un espace de coworking pour femmes avec sa fondatrice Marie Buron.



LE DOSSIER

Le nouveau parâtre

Dans la famille recomposée, je demande... le beau-père !

Si les livres abondent quant à la belle-mère, que sait-on de ce nouveau beau-père ? Dans son ouvrage, la psychologue-psychanalyste, Diane Drory, répond aux questions que ce rôle encore mal compris recouvre. Comment le nouveau beau-père trouve-t-il sa place dans la famille recomposée ? Est-ce une place qu'il doit prendre ou une place qu'on lui laisse ?

Comment se crée et se fortifie le lien d'attachement entre lui et les enfants de l'autre ?

Comment éviter la rivalité avec le père ? À partir des nombreuses familles que Diane Drory a eu l'occasion de rencontrer, elle pointe les pièges à éviter. On en parle avec elle ce lundi.



LES TENDANCEURS

Le Body Positivity, avec Aurélie Russanowska de l'agence BBDO.(Nouvelle diffusion)

