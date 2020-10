Tendances Première : Démocratie numérique : les leçons d'une crise sanitaire. sur Auvio

LES TRIBUS

Un « parents-Thèses » pour choisir d'agrandir son regard ou changer de perspective ? On en parle avec Sandrine Corbiau.



LE DOSSIER

Démocratie numérique : les leçons d'une crise sanitaire.

Le collectif AlterNumeris, composé de chercheurs et penseurs issus de disciplines différentes, propose une analyse des enjeux liés à l'usage des technologies numériques dans le dispositif de tracing. Les conclusions : Le temps du numérique ne peut pas être celui de l'urgence, des principes fondamentaux doivent encadrer la conception et l'utilisation des nouvelles technologies numériques, une interface solide entre technologie et société est indispensable. On en parle avec Steve Tumson, Ingénieur Civil Mécatronicien de l'UCL, expert en robotique.



LES TENDANCEURS

Avec Aline Gérard, notre créatrice culinaire www.latabledaline.be on vous propose des lunchbox.

