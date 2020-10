Tendances Première : 10 ans d'AMALA sur Auvio

TRIBUS

Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la Clinique de la forêt de Soignes et Yvain Juillard, comédien, nous parlerons de la journée forum : Les coulisses du réel et des représentations exceptionnelles gratuites de Cerebrum, le faiseur de réalités, les 5 et 6 octobre.

https://www.lesfaiseursderealites.com/forum-les-coulisses-du-reel



DOSSIER

10 ans d'AMALA

Amala est une association de sages-femmes qui offre un accompagnement global pendant toute la période avant, pendant et après la naissance.

Cette approche aborde la femme, son ou sa partenaire, l'enfant et la famille à travers leur vécu, leur ressenti et leur projet de naissance et de vie. Leur philosophie s'appuie sur plusieurs fondements, dont le respect et la confiance.

C'est aussi un projet en évolution constante autour de la naissance, de la parentalité et de leur rôle de soignant. L'occasion pour nous de constater à quel point les choses ont changé en 10 ans. Avec Sylvie Janssens et Aline Schoentjes deux des co-fondatrices du lieux.

https://www.naissance-amala.be/



TENDANCEURS

Anne Colonval, fondatrice de www.urbileaf.be nous parlera d'enthomophagie.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première