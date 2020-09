Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Entrepreneur ? Même pas peur ! 6 jours pour lancer ma boîte.

En cette période particulière, on pourrait se poser la question de vouloir se lancer comme entrepreneur. Cette semaine a lieu le salon 100% digital «6 jours pour se lancer», qui connait son plus grand succès en terme d'inscriptions. Pourquoi un tel succès ? Aujourd'hui, sous quelle forme se lancer ? Comment s'associer ? Comment trouver la bonne idée ? Avec Xavier Depoorter, créateur de la semaine www.6jourspour.be et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



La communication scientifique - quels enjeux ?

Jamais la communication scientifique n'aura pris autant d'importance dans nos vies.

Depuis le début de la crise, on les entend beaucoup, on ne les comprend pas toujours, on les critique, on les encense... les scientifiques sont omniprésents dans nos vies. Pourtant tous ne semblent pas toujours communiquer de la même façon et ni même maitriser les codes d'une bonne communication et cela engendre une grande confusion à une époque où nous avons besoin de clarté. Auteure de « Science Infuse » (ed. L'attitude des héros) Marine Lhomel est spécialiste de la communication et a longuement collaboré avec l'industrie biomédicale. Elle connaît ses enjeux, ses jargons, ses relations avec les patients, les investisseurs, les équipes scientifiques, les journalistes. Elle est notre invitée.



Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? Ou l'histoire peu ordinaire d'un citoyen de l'ère numérique. On en parle avec Ann Vandenplas.

