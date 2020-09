Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

L'immobilier en baisse à Bruxelles ! Quid ? Avec Marc Van Beneden, notaire émérite.



DOSSIER

Quand les télétravailleurs font de la résistance

Si pour certains, le télétravail a été un enfer, pour d'autres ce fût une révélation. A tel point que certains font de la résistance à retourner au travail ou aimeraient aménager leurs horaires plus librement. Entre présentiel et télétravail, les entreprises doivent d'ailleurs s'adapter et ce n'est pas toujours évident. D'autant qu'il faut aussi composer avec les quarantaines éventuelles. On essaye d'y voir clair avec Arnaud Le Grelle, directeur général pour la Wallonie et Bruxelles de Federgon (Fédération des prestataires de services RH) et Delphine Pennewaert psychologue du travail et des organisations (www.ressourcesautravail.be)



TENDANCEURS

Luana Fontana, nouvelle chroniqueuse « technologies » revient sur la créativité débordante observée pendant la crise, ou quand la technologie s'adapte à la pandémie.

