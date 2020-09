Tendances Première : Les aidants proches sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons : les nouvelles formes d'évaluation à l'école.



LE DOSSIER

Les aidants proches

Nathalie Levy, journaliste connue en France publie, aux éditions du Rocher, « Courage au cœur et sac à dos ». Ce que les téléspectateurs, les auditeurs et ses confrères ignorent, c'est qu'avant d'aller travailler, Nathalie se rend chez sa grand-mère, Rosine, endossant, comme plus de 8 millions d'invisibles en France, le costume d'aidant. Dans un récit touchant et sans fard, la journaliste décrit la complicité qui la lie à cette femme, l'inversion des rôles au fil du temps et les aléas du grand âge. À travers son expérience personnelle, Nathalie nourrit des interrogations essentielles dans la société actuelle : comment prendre soin de nos aînés face au manque criant d'infrastructures ? Comment préserver son foyer, malgré les tensions et les sacrifices qu'entraîne inévitablement la prise en charge d'un aïeul ?

Elle sera notre invité, ainsi que Laura Danloy - Chargée de Projets et Psychologue à l'ASBL Aidants Proches Bruxelles pour faire le point sur la situation des aidants chez nous.



LES TENDANCEURS

Avec notre globetrotteur, François Mazure, nous irons en immersion dans un tout petit village de 180 habitants à quelques 500km de chez nous. Le bonheur près de chez vous.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première