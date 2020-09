Tendances Première : Le Mindful Eating sur Auvio

TRIBUS

Nicolas Zdanowicz, psychiatre, chef de service à Mont-Godinne et professeur à l'UCLouvain, nous parlera du rapport des ados à la pornographie.



DOSSIER

Le Mindful Eating

Pendant le confinement, beaucoup de personnes ont pris du poids. La faute au stress, au manque d'activité physique et aux mauvaises habitudes alimentaires. Le confinement terminé, certains mauvais réflexes se sont perpétués. Comment retrouver un rapport sain avec la nourriture ? Comment retrouver le plaisir de manger ? On en parle avec Valérie Chatel, spécialiste en Mindful Eating, une nouvelle manière de vivre son alimentation dans une société où se nourrir est devenu un automatisme.



TENDANCEURS

Vous êtes nombreux à vous être mis au jogging pendant le confinement. Avec François Vandervelde, de Men In Blog, on va travailler son endurance à la course à pied.

