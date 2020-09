Tendances Première : Le progrès est-il dangereux ? (Ed. Humensciences) sur Auvio

LES TRIBUS

Avec le Ligueur cette semaine, nous parlerons des liens intergénérationnels dans les familles, de la place des arrière-grands-parents, « nouvelle génération » d'aïeuls avec l'augmentation de l'espérance de vie. Nous ferons le lien avec la grand-parentalité qui, elle aussi, est en évolution. Quels sont les rôles des uns et des autres ? Comment les parents voient-ils ces nouveaux aïeux ?

Avec Marie-Laure Mathot et Yves Marie Vilain, journalistes au Ligueur.





LE DOSSIER

Le progrès est-il dangereux ? (Ed. Humensciences)

Le progrès est une flèche qui déchire les consciences...

Au fil d'un dialogue riche en références, en échappées, en digressions, l'une des plus grandes scientifiques françaises, la physicienne Catherine Bréchignac se confronte aux objections, appréhensions et résistances d'Arnaud Benedetti, professeur associé en histoire de la communication à Paris-Sorbonne. En se saisissant de 7 grands enjeux de notre époque (les écrans, la communication, les fake news, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, la planète et les limites), ils s'interrogent sur la vitesse, le temps, la politique, la science, notre rapport à la technologie, la nature, etc. Mais le fil directeur de leur dialogue les ramène toujours à la question du progrès : quand l'un doute, l'autre explique ; quand l'un s'inquiète, l'autre rassure ; quand l'un en appelle à une forme d'irrationalité incompressible, l'autre souligne le rôle de la raison. Un face-à-face détonnant qui fait de ce livre un objet à part : à la fois essai, controverse et récit. Parce que la peur ne rend pas plus intelligent...

Ils sont nos invités ce mercredi.



LES TENDANCEURS

Instagram et son algorithme, avec Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be .

