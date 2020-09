Tendances Première : L'éloge de la solitude (Ed. Flammarion) sur Auvio

LES TRIBUS

A l'occasion de la Journée mondiale de la maladie Alzheimer, Nathalie de Wouters, psychologue et art-thérapeute de l'association Alzheimer Belgique, viendra mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les familles concernées par la maladie, difficultés qui ont été fortement exacerbées en cette période Covid-19.



L'éloge de la solitude (Ed. Flammarion)

Elle n'a pas bonne réputation, elle n'a pas bonne presse. Elle peut être vécue comme un fardeau ou une violence ; mais elle est pourtant parfois salutaire : la solitude...

De tout temps et dans toutes les cultures, combien ont choisi de s'isoler pour mieux créer, se trouver ou accéder aux savoirs. C'est en effet de cela qu'il s'agit dans l'art d'être seul : un recueillement du corps et de l'esprit, capable d'ouvrir toutes les consciences sur le monde qui nous entoure. À défaut d'être celle qui donne aux jours le goût de l'inutile, elle peut donner au contraire un sens à ce que l'on vit.

Dans son dernier livre, Véronique Aïache nous donne 1001 bonnes raisons d'aimer sa compagnie.



Nathalie Masset, notre sommelière du thé nous rejoindra pour quelques idées de dégustations et histoires des thés. Aujourd'hui, c'est l'automne !Et qui dit automne, dit sous-bois, champignons et... thé Pu'Er, un thé de garde chinois qu'on compresse en galettes et qui fleure bon la mousse humide, l'étable et... le champignon.

