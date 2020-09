Tendances Première : Des prototypes inspirants primés par la Fondation pour les Générations Futures... sur Auvio

LES TRIBUS

Osons la vulnérabilité ! avec Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute.



Beaucoup de jeunes ont l'envie de créer un produit, une machine, un service, qui feraient sens pour les gens et pour la planète. Cependant, l'accès à des financements lors des phases initiales de développement du projet, quand il s'agit de passer de l'idée à sa première réalisation sous forme d'un prototype, reste compliqué. La Fondation pour les Générations Futures vient de primer 11 initiatives d'étudiants-entrepreneurs pour qu'ils développent le prototype de leur innovation soutenable. Du sac à pain réutilisable au dispositif de géolocalisation discret pour personnes vulnérables, en passant par une gamme de couverts comestibles et 100% dégradables, des batteries électriques intelligentes pour chantiers de construction, des accessoires de mode produits par le tannage de cuir de poisson, etc. les idées ne manquent pas. On en découvre quelques-unes avec Benoît Derenne, Directeur de la Fondation pour les Générations Futures, Luna Wallyn pour BOBO et Cyril Ernst pour d'Ecopoon.



Avec notre créatrice culinaire, Aline Gérard (www.latabledaline.be) on déguste du raisin !

