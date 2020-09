Tendances Première : Votre système lymphatique est-il paresseux ? sur Auvio

LES TRIBUS

Déborah Danblon nous propose quelques conseils lectures, avec aujourd'hui le Prix Première Victor 2020 « Jusqu'ici tout va bien » de Marie Colot, dorénavant dispo en audio sur Auvio RTBF. https://www.rtbf.be/auvio/recherche?q=jusqu%27ici+tout+va+bien



LE DOSSIER

Système lymphatique paresseux : comment le détecter et le traiter ?

Indispensable au maintien d'une bonne santé, le système lymphatique assure une double fonction. Il protège l'organisme des infections grâce à ses globules blancs fabriqués par les ganglions lymphatiques. Il sert également à éliminer les toxines produites par les divers organes du corps. En ralentissant l'élimination des déchets, les troubles du système lymphatique rejaillissent sur l'état de santé général. Pourtant, il est souvent le grand oublié de nos bobos quotidiens.

Et à l'heure où tout le monde désire booster son immunité, il est bon d'en savoir un peu plus.

On en parle donc avec Françoise Dubois, kinésithérapeute spécialisée dans le traitement des troubles lymphatiques.



LES TENDANCEURS

Eric Mazuy, de www.askmewine.eu nous explique tout sur l'usage des BIB (Bag-In-Box), appelé plus communément chez nous, le Cubi !

