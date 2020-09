Tendances Première : "Bifurquer" de Bernard Stiegler, l'un des plus grands penseurs de notre temps. sur Auvio

LES TRIBUS

Elle est à l'origine de www.parents-theses.be un espace de sensibilisation destiné aux parents pour tout ce qui concerne l'éducation et la communication avec leurs enfants.



Bifurquer (Ed. Les Liens qui libèrent)

Bernard Stiegler, l'un des grands penseurs de notre temps, a quitté notre monde le 05 août dernier.

Juste avant son décès, il dirigeait l'ouvrage « Bifurquer » collectivement rédigé par un ensemble de chercheurs issus de différentes disciplines (le collectif Internation).

Cet ouvrage analyse les effets toxiques de l'ère Anthropocène et propose un ensemble de pistes pour amorcer une bifurcation vers de nouveaux modèles économiques et technologiques porteurs d'avenir.

Présentation avec Anne Alombert, doctorante et enseignante en philosophie à Université Paris Nanterre et Université Catholique de Lille, chercheuse associée à IRI (Institut de Recherche et d'Innovation), membre du collectif Internation, Victor Chaix, étudiant en histoire, activiste au sein d'Extinction Rebellion et membre fondateur de l'Association des amis de la génération Thunberg et Maël Montévil, chercheur en biologie théorique et épistémélogie à l'IRI et paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du collectif internation.



Kamal Messaoudi fondateur de ZoneGeek, la chaine YouTube dédiée au geek qui sommeille en nous, nous parlera de "La vision du monstre à Hollywood et dans la culturede l'imaginaire..."

