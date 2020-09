Tendances Première : « Qu'est-ce qu'une vie accomplie ? » (ed. Odile Jacob) sur Auvio

LES TRIBUS

"Être heureux seul avant de l'être à deux."

Avec notre sexologue Carole Martinez (www.sxemoi.be)



DOSSIER

« Qu'est-ce qu'une vie accomplie ? » (ed. Odile Jacob)

Ce livre, de François Galichet, philosophe, est né d'un paradoxe : dans nos sociétés, la vie est devenue la valeur suprême, la plus sacrée, et en même temps certains - beaucoup - souhaitent pouvoir en sortir quand ils considèrent qu'elle est accomplie, que la prolonger la dégrade.

D'où ces questions, qui nous concernent tous : qu'est-ce qu'une vie digne et digne d'être vécue ? Quel sens lui donnons-nous ? Qu'est-ce qui fait sa qualité et son intensité ? Voudrions-nous être immortels ?

Des questions qui raisonnent beaucoup en ce moment. On en parle avec François Galichet.



TENDANCEURS

Dans le domaine de la santé, on entend souvent : « sois positif, c'est 90% de la guérison » Mais cette injonction est-elle fondamentalement vraie ? Ou provoque-t-elle juste un stress supplémentaire ? On en parle avec Magali Mertens, fondatrice de http://travailetcancer.org/

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première