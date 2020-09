Tendances Première : "Alimentation, que s'est-il passé pendant la crise?" sur Auvio

LES TRIBUS

Quel est l'état d'esprit des étudiant·e·s du supérieur ? Qu'est-ce qui fait qu'ils pourront (ou non) nourrir leur motivation ?

On en parle avec Clémentine Rasquin et Marie-Laure Mathot, journalistes à la Ligue des Familles et qui signent un article : « Retour à l'école : la motivation des étudiants »



DOSSIER

Alimentation, que s'est-il passé pendant la crise ?

Plus que jamais au cœur de nos nombreuses préoccupations du moment, notre regard sur l'alimentation à quelque peu changé ces derniers mois.

Et si les périodes de crises ont toujours été des accélérateurs de tendances, il est temps de se poser et de regarder quelques-unes de ces tendances : Bio, traçage clair, produits locaux, limite de la mondialisation, ...

Mais aussi les corolaires de la crise : fraude, problème d'acheminement, prix qui augmentent...

On en parle avec Katia Lentz, avocate, spécialiste de l'alimentation



TENDANCEURS

Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be nous rejoint pour nous parler de la méthode Kakebo et le 52 weeks challenge.

