Tendances Première : "Un repas sans sans prendre la tête!" sur Auvio

LES TRIBUS

Depuis plus d'un an, WoW! aide les enfants de 8 à 12 ans à comprendre et gérer le flot d'actualités, en les présentant sous un angle positif.

Publiés en français et en anglais, les articles et les podcasts WoW! Ne minimisent pas les problèmes mais mettent en lumière les solutions et les personnes inspirantes de notre monde.

On en parle avec Catherine Bahl.



LE DOSSIER

Panier repas sans se prendre la tête.

Si beaucoup ont pu prendre du temps pour cuisiner ces 6 derniers mois, il semble que nous allons tous (re)tomber dans une routine plus soutenue avec le retour des enfants à l'école et nous, au travail.

Pour autant, pas question de se laisser déborder par les tartines et autres repas à prévoir.

Préparez les paniers repas de toute la famille sans vous prendre la tête.

Les maîtres mots : inspiration, organisation, achats indispensables (ingrédients, contenants, petit matériel de cuisine).

On en parle avec Myriam Kamouh, coach en nutrition certifiée en nutrithérapie, qui propose du coaching nutrition personnalisé mais aussi des workshops thématiques, pour particulier et en entreprise. http://www.greencoachnutrition.com/



LES TENDANCEURS

Nathalie Masset, notre sommelière du thé www.teaside.be, nous invite à une ballade littéraire sous le signe du thé.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première