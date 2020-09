Tendances Première : Un petit tour chez les notaires sur Auvio

LES TRIBUS

Depuis le 1er septembre, une nouvelle asbl met à disposition des parents d'élèves, étudiants et professeurs une plateforme d'organisation de cours particuliers de qualité à prix abordable pour le plus grand nombre.

L'initiative à dimension sociale et citoyenne tombe à pic pour épauler les étudiants en difficulté en cette période COVID.

Mon Professeur.be démocratise les cours particuliers.

Présentation avec Arnaud Simons le cofondateur de www.monprofesseur.be



DOSSIER



La pandémie a rappelé à certain notre fragilité en ce monde.

Et nombreux sont ceux qui se sont posés des questions quant à leur succession et de leur possible décès.

On va donc prendre le temps de rappeler quelques notions et de répondre à vos questions sur le sujet avec Marc Van Beneden, notaire émérite, Valérie Masson, notaire en région wallonne

et Marie Antoinette Léonard pour la région flamande.



TENDANCEURS

Avec Aline Gérard, notre créatrice culinaire, nous parlerons de la figue.

Rôties, sèches, fraîches, en condiment, la figue dans tous ses états !!

Focaccia, flan et clafoutis, lapin et cailles, moutarde et ricotta.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première