Tendances Première : "Comment la Novlangue détruit nos sociétés " sur Auvio

TRIBUS

Le covid, l'humain et la standardisation des soins en question avec Pierre Schepens, psychiatre et directeur de la Clinique de la Forêt de Soignes.



DOSSIER

Comment la Novlangue détruit nos sociétés (Ed. Les Liens qui Libèrent).

Nous sommes pris dans l'étau, sans réellement nous en apercevoir, d'une nouvelle langue.

Langue qui par confiscation des mots ou altération et inversion de leur sens impose insidieusement une pensée prédigérée et exclusive, à la manière de la novlangue de George Orwell dans 1984.

Le travail déjà accompli par la novlangue en Europe est considérable : on décida ainsi de bannir du vocabulaire un certain nombre de mots qui devinrent tabous et le restèrent.

On ne dit pas politique de demande, mais partage du risque ; on ne dit pas financement monétaire de la dépense publique, mais quantitative « easing » ou politiques non conventionnelles.

L'essentiel est d'éviter les mots interdits, pour faire à la longue disparaître les choses qu'ils désignent.

Faut-il se méfier de la Novlangue ? On en parle avec l'économiste et auteur, Jean Paul Fitoussi.





TENDANCEURS

Francois Vandervelde créateur du blog « Men In Blog » nous parlera de pension et d'immobilier.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première