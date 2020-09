Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Face à cette rentrée professionnelle un peu particulière, une prise de conscience commence à se faire ressentir : les usages numériques ne sont pas sans conséquence sur l'environnement. Coup d'œil sur les enjeux en entreprise autour de la pollution digitale et les bonnes pratiques pour la limiter et encourager collaborateurs et top management au changement. Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself-DIES.



Qui veut la peau de la licorne ? (Ker Editions)

Ah les licornes?!... Elles sont chaque jour plus nombreuses, ces consciences qui s'éveillent à la nécessité du changement. Pour certaines, au détour d'une rencontre, d'une formation ou, plus tristement, à l'occasion d'une pandémie, d'un confinement...

Mais sous le flot quotidien des catastrophes annoncées ou vécues, même les plus enthousiastes peuvent perdre pied. Comment envisager l'avenir alors que certains nous prédisent famines et guerres civiles dès les prochaines décennies?? Géraldine Remy explore ici, toujours avec humour et autodérision, le défi posé par l'écoanxiété. Celui d'une génération dépassée par l'ampleur du désastre, mais plus que jamais désireuse de changer de paradigme. Pour un monde solidaire plutôt que solitaire. Où conscience rime avec résilience.



Ann Vandenplas, notre artiste protéiforme se remémore les boysband.

