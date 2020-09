Tendances Première : L'inclusion digitale sur Auvio

LES TRIBUS

Un nouveau dispositif réactif est disponible gratuitement pour les enseignant·e·s de secondaire. Les élèves développent leur capacité de jugement sur les enjeux de société et sur leur vie. Dès qu'un fait d'actualité de grande ampleur inonde les réseaux sociaux et émeut l'opinion publique, les enseignant·e·s abonné·e·s reçoivent une fiche « Questions vives ». Celle-ci développe des pistes de réflexion qui transcendent les faits proprement dits.

Un outil probablement indispensable aujourd'hui. Avec Avec Florence Depierreux, coordinatrice pédagogique.



DOSSIER

L'inclusion digitale

Le confinement lors du Covid-19 a éveillé la conscience des citoyens face à l'exclusion numérique, cette impossibilité pour un grand nombre de Belges d'accéder aux technologies de communication et d'information.

La solidarité citoyenne des Belges a été marquante durant le confinement. Il est néanmoins essentiel que ces prises de conscience ne se limitent pas à la situation de crise que nous traversons, mais entrainent des initiatives durables.

Afin d'apporter une réponse structurelle à cette inégalité sociale silencieuse, la Fondation pour l'Inclusion Digitale est née.

On en parle avec Geoffroy Van Humbeeck, Administrateur de la FID.



TENDANCEURS

Avec Nathalie Masset, notre sommelière du thé www.teaside.be, on met du thé dans les gourdes des enfants, mais pas n'importe quoi.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première