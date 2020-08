Tendances Première : "Les dilemmes du COVID19" sur Auvio

LES TRIBUS

Depuis la crise du coronavirus, chacun se plait à imaginer les bouleversements que la pandémie apportera à notre société. Dans les médias, les experts présentent leurs théories sur ce fameux "monde d'après" que nous espérons tous meilleur. Peu entendus ou écoutés, les citoyen·ne·s ont pourtant eux aussi leur mot à dire. Le podcast "Notes pour demain" de la journaliste indépendante Audrey Vanbrabant leur donne la parole et les laisse imaginer le futur de leur profession.



Les dilemmes du COVID19 - une éthique en question.

Face à la crise du Covid-19, chaque pays touché a dû improviser et assumer des choix. Ce qui saute aux yeux, c'est que ces choix furent avant tout des choix éthiques, c'est-à-dire des choix sur les valeurs que l'on consentait à sacrifier provisoirement, pour sauver celles qui étaient jugées prioritaires. Aujourd'hui ces choix posent questions. Et devant l'incertitude de nouveaux dilemmes se posent : privilégier l'égalité dans les soins ou l'efficacité ? Quel choix du traitement proposé ? Faut-il privilégier la liberté couverte par le droit à la vie privée et au secret professionnel ou bien la sécurité collective et la santé publique ? Sait-on exactement ce que nous avons vécu lors de cette crise du Covid-19 ? On en parle avec Jean-Michel Longneaux, philosophe rédacteur en chef de la Revue Ethica Clinica et François-Xavier Polis, psychiatre.



Kamal Messaoudi fondateur de ZoneGeek, la chaine YouTube dédiée au geek qui sommeille en nous, se demande si la réalité virtuelle est l'avenir de la narration.

