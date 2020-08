Tendances Première : « L'après COVID-19 : quel avenir pour nos bureaux ? » sur Auvio

Les Tribus : (R)Amener du jeu sous la couette !

La créativité et le jeu au service de la vie intime des couples. Comment amener de nouveauté dans votre couple ? Il est possible de le faire sans se ruiner en sextoys ou accessoires qu'on utilise une fois pour ne plus jamais s'en servir.

Avec notre chroniqueuse Carole Martinez.



Le Dossier : « L'après COVID-19 : quel avenir pour nos bureaux ? »

La crise du COVID-19 a permis de tester en grandeur nature le plus grand "training digital" jamais réalisé. Avec pour corollaires, le télétravail et l'obligation de repenser notre façon de travailler. Des valeurs telles que la confiance, l'efficacité, la responsabilité et la flexibilité ont émergé et sont devenues prioritaires. À quoi ressemblera le bureau de demain et l'organisation de ses journées de travail après cette période de mutations ?

Invitée : Anouk van Oordt, CEO de "We are Our Of Office"



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : L'apéro du vendredi, le vin belge

Chaque vendredi de l'été, nous vous proposons de découvrir un apéro décalé, original, d'ici ou d'ailleurs. Place cette semaine aux vins de chez nous. Allons à la découverte du vin et des vignobles de la Belgique. Sur la route des vins belges ! Avec le sommelier Eric Boschman.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première