Tendances Première : « -C'est qui le patron ?- ou comment les consommateurs peuvent (re)prendre le contrôle des produits de consommation » sur Auvio

Les Tribus : COVID-19, comment gérer le stress ?

Cette année 2020 est particulièrement placée sous le signe de l'anxiété avec l'épidémie qui nous touche depuis février. Après le confinement et les mesures drastiques du moment : comment gérer le stress qui en découle ? Cette période traumatisante rappelle de grands événements de ce monde comme les guerres et autres attentats ou encore cette récente explosion qui a touché le Liban.

Invité : Pierre Schepens, psychiatre.



Le Dossier : « -C'est qui le patron ?- ou comment les consommateurs peuvent (re)prendre le contrôle des produits de consommation »

Dans un contexte de plus en plus marqué par les scandales alimentaires et les crises qui touchent l'agriculture, "C'est qui le patron ?!" propose aux consommateurs de reprendre le contrôle

de leur alimentation grâce au circuit court. Ceux-ci deviennent acteurs dans la conception des produits qu'ils achètent, de leur production à leur commercialisation. Un premier produit a été mis sur le marché (une brique de lait) et un deuxième arrivera en septembre (de la farine).

Invité : Vincent Mefflet, responsable du projet "C'est qui le patron ?" pour la Belgique.



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Le BeeryTrip à Namur

Une visite des lieux insolites et historiques de la cité namuroise liés au monde brassicole ! Pendant quelques heures, Kevin Lhoest, guide reconnu de la ville, emmène les visiteurs dans des endroits insolites et peu connus des Namurois, bière à la main.

