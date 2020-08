Tendances Première : « La première Académie belge zéro déchet » sur Auvio

Les Tribus : Influenceurs et influenceuses !

Ce qui était il y a quelques années un simple passe-temps s'est transformé en un métier attrayant aux rouages peu connus. Désormais occupées à plein temps, les influenceuses.eurs doivent cultiver leur popularité, jouer avec les codes et même s'improviser gestionnaires d'équipes. Ils sont aujourd'hui devenus incontournables au sein des stratégies de communication des marques... Mais qui sont-ils ? Quelles sont les dérives de ce métier ? Comment en faire un métier ? Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself-DIES.



Le Dossier : « La première Académie belge zéro déchet »

Une des pionnières du zéro déchet en Belgique vient de créer son Académie pour aider les intéressés à se lancer et à se créer de nouvelles habitudes en 12 semaines. L'objectif poursuivi par Sylvie Droulans est d'aider tout un chacun à avancer sur ce chemin de la réduction drastique des déchets au travers de coachings, de conseils ciblés, de rencontres avec des experts, de conférences collectives (par Zoom) et de discussions en one-to-one. Comment passer des intentions aux actes concrets ?



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Silly en silence

La commune de Silly propose dès ce vendredi 21 août "Silly en silence", une série d'activités autour du retour à la nature. Expo photo au cœur des arbres, balades contées, se ressourcer par la voix, concert de harpe, méditation et yoga pour enfants : comment faire de la place pour le silence et la nature ?

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première