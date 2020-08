Tendances Première : « La 5G durable est-elle une option possible ? » sur Auvio

Les Tribus : L'art d'être coparents

Que l'on soit en couple, séparé, divorcé ou remarié : comment se mettre d'accord avec l'autre parent quand on discute des enfants ? Comment s'entendre sur ce que chacun fait et quand ? La parentalité, quelles que soient l'organisation familiale, les formes de garde ou les éventuelles recompositions, est aussi et sans doute avant tout un travail d'équipe. Comment apprendre à faire équipe ?

Notre invité : Nicolas Favez pour son livre "L'art d'être coparents".



Le Dossier : « La 5G durable est-elle une option possible ?»

En plein débat au sein de l'opinion publique sur le développement de la 5G, est-il possible d'envisager la question au regard de la durabilité ? Le numérique est bien souvent cantonné au débat technologique mais très peu envisagé sous l'angle de la durabilité et de la transition. La question de l'émergence de cette 5G est l'occasion de voir comment ces exigences durables sont prises en compte. Si pas, comment alors inverser la tendance ?

Nos invités : Steve Tumson, ingénieur et membre du Collectif "Alter Numeris".

Jean-Pierre Rasquin, professeur à l'UCLouvain



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Insol-eat

Partagez un repas entre amis ou en famille dans une bulle en pleine nature ! Le concept a été créé par deux soeurs au milieu de la forêt de Soignes à Bruxelles. En cette période de "bulle" imposée par le Covid 19, ce concept prend un sens tout particulier.

Invitée : Louise de Dorlodot, co-créatrice du projet Insol-eat

