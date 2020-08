Tendances Première : « Le statut Smart ou le signe de l'évolution du marché du travail » sur Auvio

Les Tribus : Opération anti-chaleur !

Dernièrement, en Belgique, il a fait très, très chaud. Si vous étiez au boulot ou même en vacances, ce n'était certainement pas facile. Que dit la réglementation belge au sujet des canicules au travail ? Quid si vous vous baignez dans une fontaine ou installez une petite piscine sur votre trottoir ? Est-ce permis ? Que peut-on faire et ne pas faire en cas de fortes chaleurs ? Yasmine Lamisse nous éclaire avec ses conseils et recommandations de juriste.



Le Dossier : « Le statut Smart ou le signe de l'évolution du marché du travail »

Le statut d'entrepreneur-salarié chez Smart permet de réconcilier la protection sociale et une vraie dynamique entrepreneuriale. Cette offre existe depuis plusieurs années. Son succès est le signe de l'évolution du marché du travail et de la volonté des nouveaux entrepreneurs de trouver une plus grande créativité dans l'organisation de leur travail. Quels sont les atouts et les limites de cette évolution ?

Nos invités : Eric Walravens, auteur d'un article pour Médor sur le succès de la coopérative belgo-française Smart.

Maxime Dechesne, co-dirigeant de Smart.



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Café du lac de Genval

Deux secteurs qui ont souffert et qui souffrent toujours de la crise liée au Covid19 : la culture et l'Horeca. C'est dans ce contexte que le Café du lac de Genval propose de mettre à l'honneur des artistes. Ou comment redonner du souffle à l'Horeca et à la culture simultanément !

