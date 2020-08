Tendances Première : « Mon assiette et moi » sur Auvio

Les Tribus : Masque attitude

"Tous masqués", "Gardez les distances de sécurité et les gestes barrières indispensables"... Depuis quelques mois, les injonctions fusent et notre rapport aux autres change. Avec quels effets, quelles conséquences sur notre vie sociale ? Que change et que changera le masque dans notre rapport aux autres ? Pierre-Joseph Laurent nous livrera ses réflexions d'anthropologue sur la question.



Le Dossier : « Mon assiette et moi »

Régime oui, régime non... Comment se réconcilier avec son assiette, retrouver du plaisir à manger sans pour autant prendre trop de poids. Pourquoi la plupart des régimes ne fonctionnent pas sur le long terme ? Autant de questions évoquées dans "Mon assiette et moi" de Geneviève Mahin, notre invitée.



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Apéro du thé

Bien loin des idées reçues, le thé peut très bien être utilisé... à l'heure de l'apéro ! Quel thé choisir, avec quoi le marier et comment préparer son apéro en voyageant par le thé ? Nathalie Masset, sommelière de thé, nous livrera ses coups de cœur. Santé !

