Tendances Première : Le revenu universel sur Auvio

Les Tribus : Les rebelles au travail, tous égaux devant l'autorité ?

Même si cela est plus lié à l'enfance, certains adultes restent pourtant indociles, même en entreprise... S'il est plus difficile d'envoyer paître son manager que ses parents, c'est rarement dans le monde du travail qu'on parvient à ne plus être rebelle face à l'autorité... Alors, pourquoi certains d'entre nous la rejettent-ils et d'autres non ? Y'a-t-il un ¿profil type¿ du salarié rebelle ? Analyse de Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



Le Dossier : Le revenu universel

Micro-taxes, revenu universel... Depuis quelques années, certains économistes mettent en avant une "autre manière" d'envisager l'impôt, le revenu et l'économie. Certaines études prospectives mettent en avant cette attente auprès de la population belge. Mais qu'en est-il concrètement ? Quelles sont ces formules ? Avec quelles attentes et scénarios ? Philippe Defeyt est économiste et étudie ces questions depuis longtemps. Il sera accompagné de Martine Clerckx, sociologue.



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Balance tes courges

« Balance tes courges », une idée toute simple, née dans la tête d'une jeune namuroise et qui, en quelques jours, s'est développée dans la région. Permettre aux particuliers de donner les légumes issus de leur potager et de les centraliser pour différentes associations. Laura Latour nous expliquera comment cela fonctionne.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première