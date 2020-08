Tendances Première : Le racisme à l'école sur Auvio

Les Tribus : Le congé de paternité

Du nouveau pour le congé de paternité ? Nouveautés, réflexions et avancées, le congé de paternité mérite qu'on s'y attarde avec Marie-Laure Mathot du Ligueur.



Le Dossier : Le racisme à l'école

S'il est bien présent dans nos sociétés, le racisme trouve sa place également en classe ou dans les cours de récréation. Injures, rejet, ou expressions maladroites... Comment combattre le racisme ? Comment sensibiliser les élèves, professeurs et directions ? Comment ce racisme se répand-il et que mettre en place pour stopper ce phénomène ? Nous répondrons à ces questions avec Alix Dehin (journaliste), Fatima Amkouy (Jeune et Citoyen) et Malamine Fadiaba, un représentant du MRAX.



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Wallonia.travel

Durant l'été, vous avez été nombreux à tenter une escapade ou des vacances à vélo. Une association propose aujourd'hui des parcours et roadbooks personnalisés, pour aider celles et ceux qui "n'osent pas" ou qui ne savent pas par où commencer dans une balade.

