Tendances Première : « Il était une bergère » sur Auvio

Les Tribus : Les lectures de Déborah

Comment évoquer le harcèlement et le courage de dire "non" avec des ados et des enfants ? Trois livres présentés par Déborah Danblon amènent à la réflexion sur le sujet. Elle nous les présentera.

"La sans visage" de Louise Mey

"Tenir debout dans la nuit" d'Eric Pessan

Lino (et les autres) de Mathieu Pierloot et Baptiste Amsallem.

Aux éditions l'Ecole Des Loisirs.



Le Dossier : « Il était une bergère »

Il y a quelques années, Stéphanie Maubé quitte Paris pour se lancer dans l'élevage de moutons dans la région des prés salés normands. Un changement radical, qui permet de mettre en lumière des questions sur l'agriculture à taille humaine d'aujourd'hui, dans un marché hyper concurrentiel et face à des géants de l'agro-alimentaire. Ce sont ces questions également qui sont soulevées dans le livre "Il était une bergère" d'Yves Deloison et Stéphanie Maubé. L'occasion pour nous d'élargir le débat à une pratique durable et en accord avec des valeurs prônées par Stéphanie.



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Urban Forests

Planter des mini forêts dans nos villes selon une méthode japonaise de plus en plus médiatisée, c'est le pari d'"Urban Forests". Nicolas de Brabandère, son fondateur, viendra nous parler de cette technique qui pourrait, si elle se multiplie, résoudre en partie les questions de réchauffement climatique.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première