Tendances Première : Les ateliers de travail adapté sur Auvio

Les Tribus : Du sang pour la Croix Rouge

Chaque été, c'est la même rengaine. Les stocks de sang diminuent et les donneurs habituels partent en vacances. Cette année la COVID a accentué le phénomène d'où cet appel aux nouveaux donneurs de sang. Nous referons le point sur cette démarche avec Michel Tungouz, directeur général adjoint de la Croix Rouge.



Le Dossier : Les ateliers de travail adapté

Travailleurs de l'ombre, peu médiatisés, les ateliers de travail adapté permettent pourtant à de nombreuses personnes handicapées, de vivre en gagnant leur vie. Quels sont ces ateliers ? Qu'y fabrique-t-on ? Comment faire appel à eux ? Benoît Ceysens de la "Ferme Nos Pilifs" et Brigitte Hamtiaux de la Fédération des Entreprises de Travail Adapté bruxelloises seront nos invités.



Nos Rendez-vous/ nos retrouvailles : Hide and seek Festival

Avez-vous déjà écouté de la musique à six pieds sous terre dans d'anciennes glacières ou la nuit dans un cimetière ? Au pied d'un F16 ou au sommet de la ville surplombant les artères ? Dans une école de cirque ou dans un ancien moulin à vent aux confins de la ville ? Morgane Mathieu de Muziekpublique lève un coin du voile sur le "Hide and seek Festival".

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première