Tendances Première : Mon ado change de genre sur Auvio

Les Tribus : « Les crocodiles sont toujours là »

Parler de sexisme et de harcèlement sexuel en bd, c'est le pari du livre "les crocodiles sont toujours là". Juliette Boutant et Thomas Mathieu, les auteurs, seront avec nous.



Le Dossier : "Mon ado change de genre"

"Mon ado change de genre", c'est le titre d'un livre édité par La boîte à Pandorre. Une maman y raconte le parcours et les difficultés de son ado dans sa démarche pour "changer de genre". Elisa Bligny, l'auteure nous racontera ce parcours. Elle sera accompagnée en studio par Daphné Coquelle de l'association Transkids et Jean -Michel Billioud, auteur de "Je suis qui, je suis quoi" publié chez Casterman. L'occasion d'élargir ce débat aux questions de genre chez les ados. Des questions qui, selon certaines statistiques, toucheraient de 25 à 75 000 jeunes.



Nos Rendez-vous/ nos retrouvailles : Les apéros du vendredi : l'Espagne

Ce vendredi, cap sur l'Espagne à l'heure de l'apéro. Manolo Garcia, restaurateur namurois (Manolo Madrid) reviendra sur les traditions d'apéro bien implantées en Espagne et nous livrera quelques secrets pour préparer un p'tit quelque chose bien de là-bas...

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première