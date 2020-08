Tendances Première : Cybersécurité des entreprises sur Auvio

Les Tribus : Nouvelles cours de récréation et évolution de l'architecture scolaire

L'architecture des écoles, les aménagements des cours de récréation ou des locaux de cours peuvent-ils influencer l'ambiance générale d'une école ou faciliter les apprentissages, diminuer les phénomènes de harcèlement, etc. ? Bruno Humbeeck est psychopédagogue et s'intéresse, avec son équipe, à ces différentes questions.



Le Dossier : Cybersécurité des entreprises

La cybersécurité, enjeu réel pour les entreprises ? Qu'entend-on par cybersécurité ? Avec quels impacts, quels effets ? Comment protéger son entreprise ou ses données personnelles. Le simple citoyen est-il informé et armé pour ces enjeux ? Olivier Bogaert (Unité de cybercriminalité de la Police Fédérale) et Stéphane Vince (Digital Wallonia) seront nos invités.



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Parcours pour découvrir le street art

Et si l'on flânait dans nos villes pour découvrir des œuvres de street art ? Méprisé parfois hier, encouragé et soutenu aujourd'hui, le street art est mis à l'honneur dans toute une série de parcours citadins. Sigrid Descamps de So Soir nous livrera ses coups de cœur.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première