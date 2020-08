Tendances Première : Consommer différemment à l'occasion des soldes sur Auvio

Les Tribus : Des applications pour les parents séparés

Comment faire pour diminuer les tensions et tracasseries entre ex-conjoints ? Comment connaître la date du dernier vaccin de votre enfant alors que son carnet de santé est chez "l'autre" ? Aujourd'hui, des applications mobiles existent. Payantes ou gratuites. Luana Fontana reviendra sur les grands principes et applications proposées.





Le Dossier : Consommer différemment à l'occasion des soldes

Les soldes ont démarré ce 1er août. Au-delà d'un simple changement de calendrier, les consommateurs attendent-ils des soldes différentes ? Comment consommer différemment, plus écologiquement en respectant les droits fondamentaux des travailleurs ? Les grandes marques ont-elles enfin pris ces critères en considération et le consommateur y fait-il plus ou moins attention qu'hier ? Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-achats et Sanna Abdessalem d'Achact nous livrent les résultats de plusieurs enquêtes.



Nos Rendez-vous/ nos retrouvailles : Brussels coffee tour

Au pays de la bière et du chocolat, certains tentent de sensibiliser le grand public au... café. En leur proposant une balade gastronomique axée sur le café. Thomas Wyngaard est formateur en métiers du café et l'initiateur de cette balade "Brussels coffee tour".

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première