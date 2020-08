Tendances Première : Le slow tourisme en Belgique sur Auvio

Les Tribus : J'achète une maison à l'étranger

Ça y est ! Vous êtes rentré de vacances et avez enfin découvert la perle rare. Une petite maison perdue dans les vignes qui correspond à votre budget et à vos attentes. Mais comment acheter à l'étranger ? Les banques belges vont-elles vous suivre ? A quoi faire attention ? Nous évoquerons les secondes résidences à l'étranger avec Marc Van Beneden, notaire.



Le Dossier : Le slow tourisme en Belgique

Cet été le prouve, de plus en plus de belges ont adopté une autre manière de visiter la Belgique et ses régions touristiques. Le slow tourisme est à la mode. Des agences se créent pour le promouvoir. Des alternatives au tourisme de masse se multiplient. Pourquoi ce mouvement ? Qu'apporte-t-il ? Nous en parlerons avec Cédric Maillaert de hike-up.be, Catherine Delory libraire et Pauline Moulin dite "Madame Bougeotte" blogueuse et autrice de Randos bières en Belgique éd. Helvetiq.



Nos Rendez-vous / nos retrouvailles : Une web série tournée dans un home

Organiser, entre autres, une web série dans un home pour personnes âgées, c'est le pari de Youssef Kaddar, animateur aux "Acacias" à Molenbeek. Nous l'avions reçu en plein confinement pour parler de cette série. Nous le retrouvons pour poursuivre cette belle histoire autour de « papy boom », des «mamys rangers » et de l'élan de solidarité qui entoure cette initiative.

