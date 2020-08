Tendances Première : Cuisine d'été sur Auvio

Les Tribus : Famille recomposée

Comment évoquer les questions des familles recomposées avec les enfants. Comment les rassurer ou mieux comprendre parfois leurs peurs et leurs questionnements ? La littérature jeunesse s'empare de la question. Nous en parlerons avec Sophie Furlaud, scénariste de "Ma famille recomposée" éd. Casterman



Le Dossier : Cuisine d'été

Profitons de l'été pour préparer l'automne et l'hiver en cuisine. Que faire de nos tomates d'été, des herbes qui jalonnent les étals ? Et comment revisiter de grands classiques pour donner envie aux enfants de manger autre chose ? Aline Gérard de "La Table d'Aline" nous livrera ses conseils.



Nos Rendez-vous/ nos retrouvailles : L'application Wallywood

La Wallonie sert régulièrement de décor pour des tournages internationaux. L'occasion, cet été, de se balader à la découverte des parcs, châteaux ou sites de tournages de films connus ou moins connus. L'application "Wallywood" été créée cet été et vous propose toute une série de balades et de découvertes par l'intermédiaire de vidéos, images, anecdotes et gadgets interactifs. Jean-François Tefnin de Wallimage sera des nôtres.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première