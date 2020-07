Tendances Première : Sauvons nos pollinisateurs ! sur Auvio

Nos Tribus : Sur la route des vacances en famille

A quelques heures d'un nouveau chassé-croisé des vacances, nous referons le point sur des questions qui touchent les familles en départ avec Yves-Marie Vilain de La Ligue des Familles. Il sera question de comment gérer les disputes en voiture, comment appréhender l'arrivée de la copine de votre fils ? Faut-il glisser des préservatifs dans la valise de votre ado... une foultitude de conseils pour être paré pour des vacances en famille !



Le Dossier : Sauvons nos pollinisateurs !

On en parle depuis des années. Le phénomène est toujours important. Le déclin des pollinisateurs est une problématique qui nous touche tous. En effet, ils jouent un rôle essentiel : sans eux, pas de fleurs, pas de fruits, pas de légumes.... Que faire donc pour les préserver ? Pour en parler, Jean-Sébastien Rousseau-Piot de Natagora, et François Godet, apiculteur.





Nos Rendez-vous/ Nos retrouvailles : Les vins Made in Bioul

Les vins belges ont la cote. Pour le prouver, petit détour par le château de Bioul qui propose un parcours "made in Bioul" permettant une plongée dans l'histoire du château mais aussi et surtout dans les chais de dégustation et les vignes du domaine. Invitée : Vanessa Wyckmans-Vaxelaire.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première