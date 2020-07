Tendances Première : Le cyberharcèlement sexiste. sur Auvio

Les Tribus : « Slow worker », Et s'il fallait ralentir plutôt qu'accélérer ?

Avec la crise du Covid-19, c'est le monde du travail tout entier qui est amené à se réinventer. Si le télétravail fait déjà des émules, des idées plus novatrices comme la semaine de quatre jours ou de quatre heures, bruissent aussi dans les couloirs des entreprises. Moins d'heures de travail, des salarié·e·s plus heureux et des projets bien portants : le credo ne date pourtant pas d'hier ! Lumière sur cette la tendance du « slow working », avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.





Le Dossier : Le cyberharcèlement sexiste

Ces derniers mois, le cyberharcèlement a littéralement explosé. Les femmes en particulier sont la cible de pressions, manipulations ou harcèlement. Qu'elles soient "connues" ou de l'ombre... Avec quelles stratégies pour les victimes et les témoins.

Nous en parlerons avec Eloïse Malcourant, chargée de communication à la Fédération des Centres de Planning familial des FPS, qui a lancé une campagne de sensibilisation, début de l'été « « Le harcèlement sexiste virtuel, c'est RÉEL ! » et David Plisnier, coordinateur du Centre de Planning familial des FPS de Soignies et du service SOPHIA, acteur de terrain.





Nos rendez-vous, nos retrouvailles : Histoires sans fil !

Née durant la période de confinement, l'opération "histoires sans fil" permet à tout un chacun d'avoir accès à des histoires racontées ou des contes récités à distance. Deux conteuses seront nos invitées.

