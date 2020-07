Tendances Première : Voyager à vélo ! sur Auvio

Les Tribus : Les Temps suspendus...

Dans sa chronique, Jean Van Hemelrijck prend le temps de humer l'atmosphère ambiante. De s'attarder sur le temps qui passe et le "c'était mieux avant".



Le Dossier : Voyager à vélo !

Les chiffres sont là. Le marché du vélo explose. Vélo de ville ou vélo de voyage. Aujourd'hui, de plus en plus de belges partent en vacances, seul, en famille ou en groupe, à vélo à travers la Belgique et l'Europe. Laurent Belando, auteur de "Vélos nomades" (Tana Editions) sera avec nous pour évoquer ces voyages et conseils et sera accompagné de deux globe trotters pour lesquels, le voyage à vélo est une révélation.



Nos rendez-vous, nos retrouvailles : Musées 2.0

5 musées wallons proposent des mini-trips virtuels pour les 10-14 ans. Comment voyager gratuitement à travers les collections ? Des stages virtuels sont organisés cette semaine. On évoque cela avec Véronique Carpiaux, la directrice du Musée Rops.

