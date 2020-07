Tendances Première : « Comment les artistes ont-ils réinventé l'été ? » sur Auvio

Les Tribus : Garder la flamme

Comment retrouver une sexualité épanouissante et heureuse après des années de vie commune ? Comment la préserver également ? Ces questions font partie des "grands classiques" lors des consultations chez un(e) sexologue. Carole Martinez reviendra sur cette thématique.



Le Dossier : Quel été pour nos artistes ?

Comment les artistes ont-ils réinventé l'été ? Avec les mesures "covid", bon nombre de spectacles et festivals ont été annulés. Et pourtant, partout en Belgique, de nouvelles formes de représentations fleurissent. Plus "intimes" alors que les distances doivent être respectées, plus itinérantes parfois, ... les artistes nous emmènent dans un univers inhabituel... et le moins que l'on puisse dire... c'est que ça suscite la curiosité...



Nos Rendez-vous/ Nos retrouvailles : Les apéros du vendredi : Cap sur le Tarn

Comme tous les vendredis, c'est par l'intermédiaire de l'apéro que nous voyagerons vers une destination "courue" habituellement par les belges. Aujourd'hui, cap vers le sud-ouest, vers le Tarn... une région chargée d'histoire et d'histoires gustatives à découvrir avec un passionné : Christian Rivière.

