Tendances Première : Comment bien soigner "naturellement" son enfant ? sur Auvio

Les Tribus : Camps de vacances, mouvements de jeunesse : le point sur les questions juridiques

Ca y est, depuis quelques jours, les camps de vacances ou de mouvements de jeunesse s'installent un peu partout en Belgique. L'occasion de revenir avec Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique, sur certains aspects parfois méconnus ou oubliés. Assurances, responsabilités, ...



Le Dossier : Comment bien soigner "naturellement" son enfant ?

Bien utilisée, l'aromathérapie a de nombreux avantages pour les enfants : rapidité d'action, odeur souvent agréable et appréciée, interaction parent-enfant par le massage, bienfaits du bain, renforcement des défenses immunitaires. Virginie Brevard est l'auteure de "Soigner ses enfants efficacement et sans danger grâce aux huiles essentielles et aux hydrolats" (Ed. Eyrolles). Elle reviendra sur cette thématique en compagnie d'Olivier Coureaut, naturopathe.



Nos Rendez-vous/ Nos retrouvailles : « Temps mieux », à la rencontre du changement.

Depuis début juillet, Jonathan Bradfer sillonne la Belgique à la rencontre d'acteurs de changements. Des hommes et des femmes dont les projets sont mis en avant dans l'émission "Temps mieux", le dimanche sur la Une. Des projets à découvrir... des idées également d'escapades estivales.

