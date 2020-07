Tendances Première : "Se libérer du complexe de Cendrillon", éd. Eyrolles sur Auvio

Les Tribus : Le bilan de compétences, le must-have de cet été ?

Le bilan de compétences est en train de devenir le must-have du (dé) confinement et cet été avant la rentrée. L'outil séduit les tourmentés du sens au travail comme les indécis en quête d'un emploi ou les partisans d'un changement de vie. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce dispositif ? En quoi consiste-t-il, en quoi est-il utile et comment peut-on en bénéficier ?

On en parle avec Jean-Olivier Collinet, de Job Yourself.

www.jobyourself.be





Le Dossier : "Se libérer du complexe de Cendrillon", éd. Eyrolles

Plutôt que d'ensevelir nos aspirations sous les cendres de l'ennui et du quotidien... plutôt que de renoncer à nos libertés et désirs, ... Saverio Tomasella nous apprend à nous libérer de ce qu'il appelle le complexe de Cendrillon. Comment trouver l'audace de vivre comme on est et pour ce que l'on est ? Réponse dans notre dossier du jour. "Se libérer du complexe de Cendrillon", éd. Eyrolles





Nos Rendez-vous/ Nos retrouvailles : Le Musicôjardin festival

Direction le Musée des arts anciens du namurois pour un festival de musique en plein air. Musicôjardin Festival nous propose, sur le temps de midi, une programmation inédite, dans les jardins du musée. Vincent Vandenbranden, le programmateur, nous rejoindra.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première