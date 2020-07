Tendances Première : "Ce que les plantes ont à nous dire" aux éditions Les Liens qui libèrent sur Auvio

Les Tribus : Dr Feel Good, Une BD qui aborde les problèmes de nos adolescents (Ed. Odile Jacob) (Nouvelle diffusion)

Entre le stress scolaire, les écrans qui envahissent le quotidien, les situations de harcèlement, le mal de vivre, les dangers liés au cannabis, l'adolescence est une période à risque. Avec beaucoup d'humour et d'humanité, David Gourion, psychiatre et le dessinateur Muzzo ont fait le pari de mettre en images une vraie première consultation psy, dans « Dr Feel Good » (Ed. Odile Jacob).



Le Dossier : « Ce que les plantes ont à nous dire » (Ed.Les Liens qui libèrent)

Et si nous prenions le temps de regarder le sol, la nature et l'environnement naturel qui nous entoure. Pourquoi ne pas s'attarder sur les bienfaits des plantes et leurs apports ? François Couplan est un spécialiste du monde végétal. Il est également l'auteur de "Ce que les plantes ont à nous dire" aux éditions Les Liens qui libèrent.



Nos Rendez-vous /Nos retrouvailles : Handymade, des produits issus du travail adapté

Handymade, c'est le nom d'un site internet belge qui propose la vente en ligne de produits issus d'entreprises de travail adapté. Des objets utiles à tout un chacun, fabriqués par des personnes en situation de handicap. L'initiateur du projet, Michaël Lans sera notre invité.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première