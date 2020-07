Tendances Première : L'école numérique est-elle pour bientôt ? sur Auvio

Les Tribus : Comment se porte le marché de l'immobilier après le confinement ?

Alors que les spécialistes s'attendaient à un ralentissement du marché et à une baisse des prix de l'immobilier, le dernier baromètre des notaires réserve des surprises. Nous en parlons avec le notaire, Marc Van Beneden.

https://www.notaire.be/notaire/la-federation-royale-du-notariat-belge





Le Dossier : L'école numérique est-elle pour bientôt ?

C'est l'un des défis à ne pas rater dans les prochaines années. L'école numérique est sujette à bien des discussions. Que mettre en place, comment le faire, avec quels outils et quel soutien et surtout, quelles possibilités et limites. Nos invités : Nicolas Pettiaux, initiateur et le coordinateur de la conférence EduCode et Erick Mascart, coordinateur pour Forsud asbl et intervenant EduCode.

https://www.educode.be/

https://www.forsud.be/





Nos Rendez-Vous/Nos retrouvailles : A la découverte de la gastronomie wallonne...

Bières, vins, fromages, escargots, charcuteries... la Wallonie regorge de spécialités et de producteurs à découvrir. 40 escapades gourmandes sont à télécharger sur le site visitwallonia.be. L'initiateur du projet, François Mazy nous propose ses coups de cœurs gourmands.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première