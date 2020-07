Tendances Première : " Le parfum du rouge et la couleur du Z" sur Auvio

Les Tribus : « Halte à la bagarre » (Ed.Casterman)

Comment évoquer et sensibiliser les tout petits à la communication non violente, c'est le pari de Caroline Pelissier, l'auteure de "Halte à la bagarre" publié chez Casterman. Un livre à lire et partager pour retrouver de la douceur...



Le Dossier : " Le parfum du rouge et la couleur du Z" (Ed. Odile Jacob)

Qu'est-ce que le cerveau ? Que sait-on de lui aujourd'hui ? Pourquoi certains bugs et comportements dits anormaux ? En reprenant les témoignages et vécus de ses patients, Laurent Cohen auteur du " Le parfum du rouge et la couleur du Z", fera le point sur les recherches et connaissances d'aujourd'hui...



Nos Rendez-vous/Nos retrouvailles : Les Apéros du vendredi : Cap sur la Sicile

Elle voue une passion absolue à la Sicile et ses traditions culinaires... A l'heure de l'apéro, nous retrouverons Aline Gérard en vacances sur cette île, pour mettre en avant ce que l'on boit et déguste pour ce moment de convivialité. L'occasion, comme tous les vendredis, de voyager virtuellement vers une destination de vacances...

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première