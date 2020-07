Tendances Première : Les pédagogies douces, Une autre façon d'enseigner... sur Auvio

Les Tribus : Le temps de latence de certaines pathologies

Comment ne pas garder de symptômes à distance d'une ancienne maladie ? Comment éviter ou limiter le stress post-traumatique? Pierre Schepens, Psychiatre et directeur de la Clinique de la forêt de Soignes revient sur ces questions dans les tribus du jour.



Le Dossier : Les Pédagogies douces, une autre façon d'enseigner...

La période de crise que nous avons traversée a marqué un temps d'arrêt brutal pour certains élèves. Nous avons dû, en tant que parents, nous adapter, nous transformer parfois en professeur. Alors, comment reprendre goût à l'école, comment imaginer peut-être d'autres formes de pédagogie, un retour à l'école plus doux. Dans son livre "Pédagogies douces en période de confinement", Bruno Humbeeck nous propose des pistes de réflexion sur ce sujet.





Nos Rendez-vous, Nos retrouvailles : Voyage à la Belle époque dans la Villa 1900

La Villa 1900 est une maison mosane typique de la région de Waulsort. Rachetée par une coopérative, on y retrouve aujourd'hui un lieu multidimensionnel alliant mise en avant des producteurs locaux, restaurant local, bibliothèque partagée et citoyenne et concerts. Un lieu unique et qui a dû s'adapter aux règles du covid.

