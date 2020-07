Tendances Première : « La revanche de la nature « sur Auvio

Les Tribus : Comment lutter contre les propos racistes à `école ?

Pas toujours tendre l'ambiance dans les cours de récréation. Parmi les paroles violentes émises sans s'en rendre compte, les propos racistes. Une réalité qui appelle prévention et réaction. Un dossier du Ligueur signé Alix Dehin.



Le Dossier : « La revanche de la nature « (Ed.Albin Michel)

Confiné comme tout un chacun, Aymeric Caron a pris le temps de se poser des questions essentielles sur notre société, la politique et les préoccupations environnementales. Son livre, écrit comme un journal de bord revient sur cette crise et les pistes qu'il souhaiterait mettre en avant pour un "après" différent. "La revanche de la nature" par Aymeric Caron (Editions Albin Michel).



Nos Rendez-vous, Nos retrouvailles : A view from my window

Rassembler les confinés du monde entier par une photo prise depuis leur "chez soi", c'est l'idée d'une belge vivant à Amsterdam. A view from my window a d'emblée connu un succès immense. Nous reviendrons sur ce sujet avec l'initiatrice du projet Barbara Duriau.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première