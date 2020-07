Tendances Première : « Voyager avec le Thé » sur Auvio

Les Tribus : Voyager avec bébé

Plaisir avant tout, voyager avec un bébé peut parfois s'avérer bien compliqué. Que prévoir ? A quel rythme ? Comment donner confiance au bébé ou comment, parfois le calmer ? Nous en parlerons avec Tiphanya Chenu, auteur du "Guide pour voyager avec un bébé" (Éditions Partis Pour).



Le Dossier : Thés et Voyage

Voyage, voyage toujours mais grâce au thé. Nathalie Masset, sommelière du thé nous propose avec deux de ses invités une initiation et un périple autour du monde, à la découverte des pays producteurs de thés...



Nos Rendez-Vous/Nos Retrouvailles : Sur la route des abbayes trappistes

Voyages, encore et toujours, sur la route des abbayes trappistes de Belgique. Un itinéraire permettant de relier ces lieux tout en découvrant notre patrimoine. Alain Carlier de l'ASBL Les sentiers de grandes randonnées nous emmène sur ses pas.

