Tendances Première : Le Voyage à pied... sur Auvio

Les Tribus : Un peu d'insouciance ...

En cette période de crises, prises de conscience, restrictions des libertés, ... et si on retrouvait quelque peu l'insouciance des vacances. Cette insouciance indispensable pour Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute.



Le Dossier : Le Voyage à pied

Elle fait de plus en plus d'adeptes. Elle permet selon ses pratiquants, de se retrouver, de vraiment découvrir un pays, un paysage ou d'effectuer de réelles rencontres. La marche à pied et plus particulièrement les vacances en randonnée connaissent un véritable engouement. Olivier Hoff, (grand randonneur et initiateur d'un site de vente de matériel ultra léger en ligne) et deux randonneurs en plein effort nous partageront leurs expériences.



Nos Rendez-vous/Nos retrouvailles : Parcours photographique dans Bruxelles (dé)confinée

Pendant plusieurs semaines, les affichages publicitaires pour les spectacles et activités culturelles sont restés désespérément vides. D'où l'idée de profiter de ces espaces pour créer une immense expo photo à ciel ouvert. OU quand l'art descend réellement dans la rue. Lise Bruyneel est l'initiatrice de ce projet EXIsT et viendra nous en parler.

