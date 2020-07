Tendances Première : Les astuces d'Aline pour une cuisine divine en camping sur Auvio

Les Tribus : "Et Pourquoi ?" : le podcast info pour enfants !

Comment évoquer l'actualité à hauteur de grands enfants, d'ados... ou de parents ? c'est le pari du journaliste Arnaud Ruyssen et de son nouveau podcast "Et Pourquoi". 15 minutes pour creuser les enjeux de fond derrière les titres de l'actualité.

Et Pourquoi ?, un podcast disponible sur La Première, RTBF Auvio et les réseaux sociaux.

https://www.rtbf.be/auvio/recherche?q=Et+pourquoi



Le Dossier : Les astuces d'Aline pour une cuisine divine en camping

Chaque année c'est la même crainte... Arriver dans un gîte ou une maison de vacances et se rendre compte que les ustensiles de cuisine se comptent sur le bout des doigts. Comment bien faire à manger avec une casserole, une poêle (qui adhère) ou un bec de gaz de camping, c'est ce que nous apprend Aline Gérard du blog "la table d'Aline".

https://latabledaline.be/



NOS RENDEZ-VOUS/NOS RETROUVAILLES : C'est l'heure de l'apéro à la grecque !

C'est vendredi ! Deuxième étape de notre tour des destinations favorites des belges... qui resteront en Belgique. Ou comment prendre l'apéro d'ici en pensant à là-bas... Aujourd'hui, cap sur la Grèce et ses variantes, nombreuses, pour ce moment de partage. Avec Stefanos Svanias du restaurant Strofilia.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première